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Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k

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Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 1
Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 2
Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 3
Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 4
Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок барабана
  • Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 1
  • Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 2
  • Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 3
  • Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 4
  • Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632028
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 30000 копий
Особенности
совместимость: BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х12
Вес, г.
840

Описание товара Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k

Фотобарабан Pantum – оригинальный расходный компонент, который является незаменимым устройством в печатающем устройстве. Он обеспечивает формирование высококачественного изображения и отвечает за точность переноса необходимого информационного материала на носитель. Благодаря применению надежных материалов в соответствии со строгим тестированием достигается стабильная безотказная работа.

Отзывы о товаре Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 30000 копий
Особенности
совместимость: BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан Pantum – оригинальный расходный компонент, который является незаменимым устройством в печатающем устройстве. Он обеспечивает формирование высококачественного изображения и отвечает за точность переноса необходимого информационного материала на носитель. Благодаря применению надежных материалов в соответствии со строгим тестированием достигается стабильная безотказная работа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок барабана Pantum DL-5120P для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW 30k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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