Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF)
Предназначен для быстрой зарядки моделей от iPhone 8 до iPhone 14. Используйте зарядное устройство USB-C PD для обеспечения высокоскоростной зарядки до 3 А (максимум). Используйте кабель C-Lightning с зарядным устройством USB-C PD (включая адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт, 20 Вт) для зарядки устройства iOS. Благодаря быстрой зарядки с мощностью 20 Вт, полный заряд iPhone 12 около 30 мин. Кабель для айфона официально сертифицированный в MFi, коды UPC/EAN доступны на веб-сайте Apple ! Аксессуары, не сертифицированные MFi, могут привести к повреждению ваших устройств. Скорость передачи данных 480 Мбит/с, быстрая зарядка и передача данных одновременно. Материал провода покрытый многожильной нейлоновой оплеткой высокой прочности. Кабель из луженой меди с несколькими экранированием внутри.
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