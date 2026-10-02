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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF)

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Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 1
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 2
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 3
Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 1
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 2
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 3
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647574
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF)

Предназначен для быстрой зарядки моделей от iPhone 8 до iPhone 14. Используйте зарядное устройство USB-C PD для обеспечения высокоскоростной зарядки до 3 А (максимум). Используйте кабель C-Lightning с зарядным устройством USB-C PD (включая адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт, 20 Вт) для зарядки устройства iOS. Благодаря быстрой зарядки с мощностью 20 Вт, полный заряд iPhone 12 около 30 мин. Кабель для айфона официально сертифицированный в MFi, коды UPC/EAN доступны на веб-сайте Apple ! Аксессуары, не сертифицированные MFi, могут привести к повреждению ваших устройств. Скорость передачи данных 480 Мбит/с, быстрая зарядка и передача данных одновременно. Материал провода покрытый многожильной нейлоновой оплеткой высокой прочности. Кабель из луженой меди с несколькими экранированием внутри.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для быстрой зарядки моделей от iPhone 8 до iPhone 14. Используйте зарядное устройство USB-C PD для обеспечения высокоскоростной зарядки до 3 А (максимум). Используйте кабель C-Lightning с зарядным устройством USB-C PD (включая адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт, 20 Вт) для зарядки устройства iOS. Благодаря быстрой зарядки с мощностью 20 Вт, полный заряд iPhone 12 около 30 мин. Кабель для айфона официально сертифицированный в MFi, коды UPC/EAN доступны на веб-сайте Apple ! Аксессуары, не сертифицированные MFi, могут привести к повреждению ваших устройств. Скорость передачи данных 480 Мбит/с, быстрая зарядка и передача данных одновременно. Материал провода покрытый многожильной нейлоновой оплеткой высокой прочности. Кабель из луженой меди с несколькими экранированием внутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 2.0 CM/Lightning 8M для iPad/iPhone - 1м. Фиолетовый (TACVF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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