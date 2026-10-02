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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M)

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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 1
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 2
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 3
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 4
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 5
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 6
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 1
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 2
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 3
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 4
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 5
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 6
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646748
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х2
Вес, г.
130

Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M)

Сверхскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения устройств с HDMI разъёмами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HDс разрешением 1920x1080, Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160, Full 4K с разрешением 4096x2160, 5K с разрешением 5120х2880, 8К с разрешением 7680х4320 , 10К с разрешением10328x7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2 , VVR, QMS, ALLM, QFT, HDR , eARC. Металлические коннекторы не только защищают, но и значительно увеличивают теплоотдачу HDMI 2.1 8K кабеля.

Отзывы о товаре Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения устройств с HDMI разъёмами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HDс разрешением 1920x1080, Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160, Full 4K с разрешением 4096x2160, 5K с разрешением 5120х2880, 8К с разрешением 7680х4320 , 10К с разрешением10328x7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2 , VVR, QMS, ALLM, QFT, HDR , eARC. Металлические коннекторы не только защищают, но и значительно увеличивают теплоотдачу HDMI 2.1 8K кабеля.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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