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Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2)

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Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 1
Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 2
Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
Mini DisplayPort (m)
Разъем 2
DVI-D
Длина кабеля, м
2
  • Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 1
  • Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 2
  • Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2)
910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Разъем 1
Mini DisplayPort (m)
Разъем 2
DVI-D
Длина кабеля, м
2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
115

Описание товара Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2)

Buro BHP MDPP-DVI-2 — надежный интерфейсный кабель-переходник для передачи цифрового видеосигнала высокой четкости.Он предназначен для прямого подключения ноутбуков, компьютеров или моноблоков с разъемом Mini DisplayPort к мониторам, телевизорам и проекторам, оснащенным входным портом DVI-D.

Отзывы о товаре Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Разъем 1
Mini DisplayPort (m)
Разъем 2
DVI-D
Длина кабеля, м
2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Buro BHP MDPP-DVI-2 — надежный интерфейсный кабель-переходник для передачи цифрового видеосигнала высокой четкости.Он предназначен для прямого подключения ноутбуков, компьютеров или моноблоков с разъемом Mini DisplayPort к мониторам, телевизорам и проекторам, оснащенным входным портом DVI-D.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-DVI-D (Dual Link) (m) 2м контакты позолото черный (BHP MDPP-DVI-2) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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