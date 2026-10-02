Кабель VCOM Display Port v1.4, 3m (CG634-3M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Кабель VCOM Display Port v1.4, 3m (CG634-3M)
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black ...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)/HDMI (m) 20м. черный (BHP-HDMI-...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro DisplayPort (m)/DisplayPort (m) 10м. Поз...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитКабель Ningbo CAB016S VGA (m) VGA (m) 30м феррит.кольца
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 10м WH-111(10M...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 10м. Позолочен...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro DisplayPort (m)/DisplayPort (m) 10м. чер...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) 3м. Позолоченны...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКабель Ningbo HDMI (m)-HDMI (m) 15м
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКабель аудио-видео Ningbo HDMI (m)/HDMI (m) 15м. черный
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) 2м. Позолоченны...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Кабель VCOM Display Port v1.4, 3m (CG634-3M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель VCOM Display Port v1.4, 3m (CG634-3M)