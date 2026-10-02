Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m red (ZMKGL870CNRD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
красный
Размеры в упаковке, см
52х25х24
Вес, кг.
2.36
Описание товара Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m red (ZMKGL870CNRD)
Предназначение Интерфейсный кабель / кабель питания Особенности интерфейса входа Симметричный двусторонний коннектор (вставляется любой стороной) Тип разъема (вход) USB Type-C Вид разъема (вход) Вилка Количество разъемов (вход) 1 Тип разъема (выход 1) Lightning Вид разъема (выход 1) Вилка Количество разъемов (выход 1) 1 Длина кабеля 1 Материал медь Совместимость iPhone, iPad, iPod с интерфейсом Lightning Цвет Красный с черным Вид поставки RTL Комплект поставки Кабель
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
красный
Предназначение Интерфейсный кабель / кабель питания Особенности интерфейса входа Симметричный двусторонний коннектор (вставляется любой стороной) Тип разъема (вход) USB Type-C Вид разъема (вход) Вилка Количество разъемов (вход) 1 Тип разъема (выход 1) Lightning Вид разъема (выход 1) Вилка Количество разъемов (выход 1) 1 Длина кабеля 1 Материал медь Совместимость iPhone, iPad, iPod с интерфейсом Lightning Цвет Красный с черным Вид поставки RTL Комплект поставки Кабель
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m red (ZMKGL870CNRD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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