Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х2
Вес, г.
180
Описание товара Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный
Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. Длина 3м. Цвет: черный
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Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. Длина 3м. Цвет: черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель HDMI Type A - Type A. В моем случае работает ПК - монитор Samsung S32D850T, разрешение 2569x1440, все отлично, нареканий по работе нет. Кабель достаточно гибкий для HDMI, в тканевой оплетке. Из минусов могу отметить то, что упаковка (пакет) не запечатана, не запаяна, т. е. не исключена возможность подмены кабеля при доставке. Все супер, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель очень качественный хороший пластик тканевая оплетка, работает в 2к без нареканий в общем югрин на высоте как всегда
Достоинства:
Комментарий:
Качественный HDMI работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Подключил телевизор к ТВ-приставке, качество сигнала отличное, длина кабеля оптимальная, Ugreen как всегда на уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Надежная оплетка, достаточно длинный, полностью выполняет свои функции
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован. Качеством товара доволен.
Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD119 (40102) 4K HDMI Cable Male to Male Braided. 3м. черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель HDMI Type A - Type A. В моем случае работает ПК - монитор Samsung S32D850T, разрешение 2569x1440, все отлично, нареканий по работе нет. Кабель достаточно гибкий для HDMI, в тканевой оплетке. Из минусов могу отметить то, что упаковка (пакет) не запечатана, не запаяна, т. е. не исключена возможность подмены кабеля при доставке. Все супер, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель очень качественный хороший пластик тканевая оплетка, работает в 2к без нареканий в общем югрин на высоте как всегда
Достоинства:
Комментарий:
Качественный HDMI работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Подключил телевизор к ТВ-приставке, качество сигнала отличное, длина кабеля оптимальная, Ugreen как всегда на уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Надежная оплетка, достаточно длинный, полностью выполняет свои функции
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован. Качеством товара доволен.