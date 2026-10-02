Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 0.2m USB 2.0, MiniUSB, черный (GCR-50817)
Кабель Mini USB 2.0 предназначен для подключения различных портативных устройств, имеющих разъем USB Mini. Может использоваться при подключении камер, медиаплееров, внешних жестких дисков, картридеров, видеорегистраторов, навигаторов и других устройств с соответствующим разъемом. Профессиональный кабель MiniUSB с поддержкой USB 2.0 позволяет передавать изображения, файлы и другие данные со скоростью до 480Мбит/c, а также может использоваться для зарядки устройств при подключении к источнику питания. Шнур изготовлен из высококачественных современных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки и внутреннее экранирование обеспечивает стабильный сигнал без помех и искажений. Прочная внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делают кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям даже при низкой температуре и отлично защищает от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и продолжительный срок службы. Характеристики: Тип кабеля: USB 2.0. Тип разъемов: Mini B [штекер] / Mini B [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: бескислородная медь. AWG: 28/28. Тип оболочки: RoHS PVC.
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