Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 1.5м Black Edition (VAS-A45-B150)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 1.5м Black Edition (VAS-A45-B150)
Кабель удлинительный Vention USB позволит увеличить расстояние до подключаемого устройства. Это позволяет удобно увеличить длину кабеля для различных периферийных устройств, таких как мышь, веб-камера или кард-ридер. Может быть использован с различными USB девайсами. Отличный помощник для подключения и зарядки Ваших устройств. Удлинитель USB обеспечивает легкий доступ к разным устройствам, например, для модема, мышки, сканера , новогодней гирлянды, контроллеру светодиодной ленты, для доступа к USB-порту монитора или моноблока, может подключаться в камеры наблюдения, пк и т.д. Внешний интерфейсный кабель для синхронизации и передачи данных периферийных устройств и их компонентов с разъемом USB, в основном используется, как удлинитель для подключения устройств USB.
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