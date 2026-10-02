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Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF)

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Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 1
Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 2
Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 3
Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 1
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 2
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 3
  • Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647572
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF)

Зарядный кабель Vention тайп си на тайп си (USB Type C M / USB Type C M). Внешний интерфейсный кабель для синхронизации, передачи данных, а также зарядке периферийных(мобильных) устройств и их компонентов с разъемом USB Type C. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/сек. Совместим с USB 3.1. Кабель поддерживает стандарт USB 2.0 для синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Обеспечивает универсальность использования кабеля, позволяя подключать его и к смартфонам, и к планшетам, и к ноутбукам. Кабель USB Type-C поддерживает силу тока до 3 А. Максимальный выходной тока провода 20В/3A - 60Вт.Контакты: никелированные, а оболочка из ПВХ - экранированный(фольга). Сам материал проводника медь. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 2.0 CM/CM - 1м (COSBF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Описание
Зарядный кабель Vention тайп си на тайп си (USB Type C M / USB Type C M). Внешний интерфейсный кабель для синхронизации, передачи данных, а также зарядке периферийных(мобильных) устройств и их компонентов с разъемом USB Type C. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/сек. Совместим с USB 3.1. Кабель поддерживает стандарт USB 2.0 для синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Обеспечивает универсальность использования кабеля, позволяя подключать его и к смартфонам, и к планшетам, и к ноутбукам. Кабель USB Type-C поддерживает силу тока до 3 А. Максимальный выходной тока провода 20В/3A - 60Вт.Контакты: никелированные, а оболочка из ПВХ - экранированный(фольга). Сам материал проводника медь. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.


Теги товара: type-c
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Отзывы


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