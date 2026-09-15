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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
550 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, micro USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
21х14х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)

Кабель-переходник для передачи данных USB 3.0 A - Micro USB-B оснащен кабелем для дополнительного питания USB 2.0 для мобильных телефонов, компьютеров и внешних жестких дисков. C его помощью Вы можете подключить свой внешний HDD к ресиверу, медиа проигрыватель, ТВ, или ПК. Совместимость: USB 1.1 / 2.0 / 3.0. Благодаря высоким скоростям передачи данных до 5 Гб/с интерфейс USB 3.0 является новым стандартом высокоскоростного соединения. Прочный кабель, обладает оптимальной длиной для подключения. Исключительная надежность обеспечивается продуманными до мелочей коннекторами и качественной ПВХ- оплеткой, благодаря которой кабель способен пережить различные стрессовые ситуации без изменений в производительности.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, micro USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель-переходник для передачи данных USB 3.0 A - Micro USB-B оснащен кабелем для дополнительного питания USB 2.0 для мобильных телефонов, компьютеров и внешних жестких дисков. C его помощью Вы можете подключить свой внешний HDD к ресиверу, медиа проигрыватель, ТВ, или ПК. Совместимость: USB 1.1 / 2.0 / 3.0. Благодаря высоким скоростям передачи данных до 5 Гб/с интерфейс USB 3.0 является новым стандартом высокоскоростного соединения. Прочный кабель, обладает оптимальной длиной для подключения. Исключительная надежность обеспечивается продуманными до мелочей коннекторами и качественной ПВХ- оплеткой, благодаря которой кабель способен пережить различные стрессовые ситуации без изменений в производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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