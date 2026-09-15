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Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601)

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Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 1
Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 2
Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 3
Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 4
Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 1
  • Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 2
  • Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 3
  • Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 4
  • Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656313
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
49

Описание товара Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601)

Качественный кабель с разъемами USB Type-C позволит запитать не только ваш телефон, но даже ноутбук - благодаря его адаптации к нагрузке с током до 100 Вт. Он также поддерживает множество стандартов быстрой зарядки, так что подключив телефон к зарядному устройству, вам не придется запасаться терпением!

Отзывы о товаре Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Качественный кабель с разъемами USB Type-C позволит запитать не только ваш телефон, но даже ноутбук - благодаря его адаптации к нагрузке с током до 100 Вт. Он также поддерживает множество стандартов быстрой зарядки, так что подключив телефон к зарядному устройству, вам не придется запасаться терпением!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Crystal Shine 1.2m Black (CAJY000601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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