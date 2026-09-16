Кабель Baseus CAWJ000001 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Baseus CAWJ000001 Black
Baseus Tungsten- это практичный кабель USB-USB-C, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Он также позволяет передавать файлы со скоростью до 480 МБ / с. 6-полосный усиленный кабель обеспечивает стабильное и надежное соединение. Кабель также очень прочный и устойчивый к износу. С этим кабелем вы можете зарядить некоторые модели смартфонов до 86% или 64% примерно за 30 минут! Кабель совместим со всеми сетевыми зарядными устройствами. Таким образом, ваш телефон может быть готов к работе в кратчайшие сроки. Быстрая загрузка, быстрая передача данных. Скорость передачи достигает 480 МБ / с, поэтому вы можете копировать свои фотографии, видео или документы в мгновение ока. Разъемы, защищенные корпусом из цинкового сплава, чрезвычайно долговечны. Они устойчивы к воде, истиранию и ржавчине. Они не выпадут и не расшатываются даже после длительного использования. Более того, 6 усиленных сердечников защищены гибкой нейлоновой оплеткой с низким уровнем повреждений. Так что вам не нужно беспокоиться о поломке или разрыва кабеля.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 530 руб. 720 руб.133 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BL...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightnin...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черны...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 680 руб.280 руб. в СплитКабель Apple USB-C 1м (MUF72ZM/A)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Baseus CAWJ000001 Black