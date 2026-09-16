Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000301)
Оригинальный товар
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Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713934
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Характеристики
Бренд
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
95
Описание товара Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000301)
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Бренд
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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