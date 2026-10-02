Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
39х26х12
Вес, кг.
1.98
Описание товара Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)
USB/Lightning кабель ZMI AL813C белого цвета длиной 100 сантиметров (ZMKAL813CCWH) предназначен для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами Apple с разъемом Lightning и другими устройствами или компьютерами с разъемом USB. Он сертифицирован по стандарту MFi и гарантирует высокое качество передачи данных.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plat...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКабель Buro BHP USB3-TPC USB 3.1 A(m) USB Type-C (m) 1.8м
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Buro Braided BHP RET MICUSB-BR USB A(m) micro USB B (m) 1...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитПереходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый
-
В наличииЦена 530 руб. 720 руб.133 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Buro BHP USB-TPC-1.8 USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м чер...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
-
В наличииЦена 560 руб. 1 190 руб.140 руб. в СплитКабель Buro BHP USB-TPC-3W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 3м белый
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКабель Digma DG-USBС-C-2M-100W USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 2м ...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightnin...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель Rombica Digital Electron M Black USB - micro USB нейлонов...
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
USB/Lightning кабель ZMI AL813C белого цвета длиной 100 сантиметров (ZMKAL813CCWH) предназначен для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами Apple с разъемом Lightning и другими устройствами или компьютерами с разъемом USB. Он сертифицирован по стандарту MFi и гарантирует высокое качество передачи данных.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)