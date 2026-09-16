Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002)
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002)
Кабель Baseus StarSpeed позволяет заряжать до 3 устройств одновременно. Разъемы USB-C, micro USB и Lightning обеспечивают совместимость кабеля с различным оборудованием. Он поддерживает высокоскоростную зарядку при 5 в / 3,5 А и обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Это обеспечивает высокий уровень безопасности во время использования. Он также отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Наслаждайтесь молниеносной зарядкой! Кабель обеспечивает быструю зарядку с максимальным выходным током 5 в / 3,5 А. Это позволит вам заряжать выбранные устройства в одно мгновение. Кроме того, кабель также позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с через разъем Lightning. Это позволит вам передавать необходимые документы или фотографии из отпуска между устройствами всего за несколько секунд. Продукт отлично подойдет во многих ситуациях-вы будете использовать его как дома, так и на работе или в университете. Кабель даже имеет 3 разных порта-USB-C, micro USB и Lightning, поэтому вы сможете легко восстановить питание многих устройств, доступных на рынке. Например, вы можете заряжать свой iPhone 13, беспроводные наушники и планшет одновременно! Кабель StarSpeed изготовлен из прочных и износостойких материалов, поэтому вы можете быть уверены, что он прослужит вам долгое время. Прочная нейлоновая оплетка предотвращает спутывание кабеля, а также устойчива к поломке и многократному изгибу. Кроме того, вы найдете практичную застежку-липучку для удобного хранения. Кабель оснащен интеллектуальным чипом BPS, который автоматически распознает подключенные устройства и регулирует их соответствующие параметры. Продукт также эффективно защищает от перегрева. Медные провода с оловянным покрытием обеспечивают стабильную передачу и более высокую производительность. Все это обеспечивает надежную защиту устройства от повреждений!
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