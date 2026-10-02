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Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black

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Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 1
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 2
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
  • Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 1
  • Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 2
  • Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
530 руб.  720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 378447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
530 руб. -26%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black

Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - стоимость товара 530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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