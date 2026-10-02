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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A)

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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 7
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 8
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 9
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 10
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 11
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 12
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 13
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
35
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 13
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643607
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
7000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х8
Вес, г.
700

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A)

Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] – это 4 кулера с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 7000 об/мин и быстро охлаждают центральный процессор. Автоматическая система регулировки ускоряет движение лопастей при сильном нагреве и замедляет вращение при достижении нормальной температуры. Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] представлены в компактных черных корпусах без подсветки. Толщина 38 мм упрощает установку кулеров в нужной части процессора. Подключение по разъему 4 pin сохраняет возможность авторегулировки оборотов при поддержке предельного тока 500 мА.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
7000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] – это 4 кулера с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 7000 об/мин и быстро охлаждают центральный процессор. Автоматическая система регулировки ускоряет движение лопастей при сильном нагреве и замедляет вращение при достижении нормальной температуры. Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] представлены в компактных черных корпусах без подсветки. Толщина 38 мм упрощает установку кулеров в нужной части процессора. Подключение по разъему 4 pin сохраняет возможность авторегулировки оборотов при поддержке предельного тока 500 мА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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