Умный датчик температуры и влажности Sber Zigbee 3.0 (SBDV-00079)
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Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%1 300 руб. 3 203 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643481
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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
дальность (в помещении) - 23 м, удаленный доступ, голосовое управление, встроенная антенна, тип дисплея - LCD, индикация включения, индикация уведомлений
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Дальность обнаружения
23
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х5
Вес, г.
280
Описание товара Умный датчик температуры и влажности Sber Zigbee 3.0 (SBDV-00079)
Датчик температуры и влажности Sber SBDV-00079 относится к устройствам экосистемы умного дома Sber. Для его работы требуется подключение к фирменному хабу управления с протоколом передачи данных Zigbee. Датчик помогает контролировать сведения о температуре и уровне влажности воздуха в приложении на совместимых устройствах. Он способен активировать требуемую технику для поддержания комфортного микроклимата: обогреватель, кондиционер, увлажнитель. Датчик получает питание от одной батарейки CR2032, которая гарантирует до 1 года автономной работы при срабатывании 30 раз в день.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Sber
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
дальность (в помещении) - 23 м, удаленный доступ, голосовое управление, встроенная антенна, тип дисплея - LCD, индикация включения, индикация уведомлений
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Дальность обнаружения
23
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Датчик температуры и влажности Sber SBDV-00079 относится к устройствам экосистемы умного дома Sber. Для его работы требуется подключение к фирменному хабу управления с протоколом передачи данных Zigbee. Датчик помогает контролировать сведения о температуре и уровне влажности воздуха в приложении на совместимых устройствах. Он способен активировать требуемую технику для поддержания комфортного микроклимата: обогреватель, кондиционер, увлажнитель. Датчик получает питание от одной батарейки CR2032, которая гарантирует до 1 года автономной работы при срабатывании 30 раз в день.
Умный датчик температуры и влажности Sber Zigbee 3.0 (SBDV-00079) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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