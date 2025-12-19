Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)
Блок питания XPG мощностью 850 Вт является надежным решением для современных персональных компьютеров. Этот блок питания сочетает в себе высокую эффективность работы и компактный вес — всего 0,85 кг. Сертификат 80 PLUS Gold обеспечивает более высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и повышая производительность системы. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним мощным вентилятором, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для стабильного питания процессора — два разъема 4+4 pin. С тремя разъемами SATA, этот блок питания предлагает удобство подключения разнообразных периферийных устройств и накопителей. Блок питания XPG предназначен для использования в ПК и обеспечивает безопасную работу компонентов системы, поддерживая стабильное напряжение и предотвращая возможные перегрузки. В целом, это идеальный выбор для сборки мощной и надежной компьютерной платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 830 руб.2458 руб. в СплитБлок питания Ocypus Iota P1000 1000W
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитБлок питания Chieftec BDF-850C 850W ATX
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитБлок питания Thermaltake Toughpower GF 650W (PS-TPD-0650FNFAGE-H...
-
В наличииЦена 10 150 руб.2538 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
-
В наличииЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 340 руб.2585 руб. в СплитБлок питания Gigabyte ATX 1000W (GP-UD1000GM PG5)
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gol...
-
В наличииЦена 10 500 руб.2625 руб. в СплитБлок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (...
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитБлок питания Ocypus Iota P1200 1200W
-
В наличииЦена 10 920 руб.2730 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитБлок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H...
-
В наличииЦена 11 240 руб.2810 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, но конектор 600w в видеокарту до конца не вставляеться
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, работает стабильно и без шума, есть много отстегивающихся кабелей в оплетке и с сумкой для хранения. Надеюсь, что так же проработает много лет)
Достоинства:
Комментарий:
Доехал целенький. В ПК встал без проблем, работает вроде. Если перестанет - отредактирую отзыв).
Достоинства:
Комментарий:
Пришел 3.1, видать 3.0 больше нигде не остались. Провода точно такие как в первой версии (по тугости итд). Да входит туго, но надежно. Сечение у проводов шире чем у других блоков, и это хорошо! Видеокарту грузит на полную)
Достоинства:
Комментарий:
Заказал блок для очередной сборки попробовать нужен был блок с золотом и в ценовой не превышающей 11 к ,выбирал между депкул ,1stplayer и этим. С пвз забирала супруга блок пришёл запаянный в плёнку коробка не деформирована. на работоспособность пока не проверял ,материнка не доехала ещё. После установки дополню отзыв,Визуально все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок. Провода жёсткие только, это не понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания отличный, пользуюсь им уже где-то 2 месяца. Подключаемые провода защёлкиваются туго, звука от БП вообще не слышно, процессорный кулер гораздо громче. Провода довольно длинные, у меня разъём питания процессора находится слева на материнке, чтобы к нему подключить провод нужно огибать стенку корпуса, но даже так длины провода хватило. При выключении издаёт щелчок - это нормально
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,спасибо!!! Доставка на следующий день,в заводской пленке,наклейки в комплекте.Подключил,все работает отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Тихий и надёжный блок питания. Стабильное питание линии 12V даже под полной нагрузкой. Модульные кабели удобны для сборки. Вентилятор работает тихо, корпус не перегревается. Отличный выбор для компактных и средних систем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП и цена была самая низкая, версия 3.1. Все работает, придраться не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП с добротной компонентной базой. Провода съемные. Длина достаточная, хотя в корпусе LIAN LI LANCOOL III с материнкой Asrock Steel Legend x870 пришлось изрядно попотеть, пока подключал питание для процессора – кабель оказывается достаточной длины, но подключать приходится прямо-таки \"на тоненького\". Впрочем, в таких ситуациях можно взять кабель чуть длиннее и не страдать, да и актуальна проблема далеко не для всех. Для 9800X3D и 5070Ti брал на 850Вт, хватает без каких-либо проблем. В общем, покупкой более чем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, как блок питания хорош. но шумный, шум от дроселлей на низкой нагрузке, на средней шумит вентиятор, звук как от пропеллера самолета
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бп. Пришел в новой ревизии atx 3.1. Кабели в оплетке достаточно толстые и тугие, учитывайте это при сборке. Для меня удобным вариантом оказался подключение питания цпу сначала и уже потом к бп. Кабель питания материнской платы очень толстый, тоже это учитывайте. В остальном все отлично работает, шума не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рад, прям правда, я от счастья плакал. скоро комп соберу)
Достоинства:
Комментарий:
3080 тянет на ура,Японские конденсаторы,1 месяц использования полет нормальный если что дополню отзыв)
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится, кроме ненужной оплётки, я её сразу снял.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, один из лучших БП по качеству и надежности (только элементная база и сборка чего стоят), за месяц эксплуатации в домашнем сервере 24/7 проблем не возникало. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
месяц пользуюсь - все четко, нет ни одного нарекания. особо порадовал комплект проводов в отдельной сумочке.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, только запах пластика на всю комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Блок годный, спасибо Дженсену Хуангу за 12vhpwr (нет).
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок питания, в комплекте достаточно длинные кабеля
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания отличный, есть такой же первого поколения, трудится 4й год, никаких нареканий, никаких просадок. Собираю второй системник и вариантов какой блок выбрать ни разу не возникло!
Достоинства:
Комментарий:
Начал искать новый бп в связи с просадкой напряжения на старом блоке питания. Выбрал этот и не пожалел. Настоящий шедевр в мире блоков питания, который заслуживает высшей оценки по всем параметрам. Идеальное сочетание мощности, надежности. Он превзошел все мои ожидания и стал отличным выбором для моей системы. Однозначно рекомендую к покупке всем, кто ищет качественный и надежный блок питания.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектные провода вблизи разъемов обтянуты термоусадкой, это делает и без того жесткие провода просто дубовыми вблизи разъемов. Для укладки в корпус пришлось срезать всю термоусадку с кабелей и закрепить оплетку банально нитками (несколько оборотов внатяг). В целом блок добротный, работает тихо (более 60% не грузил).
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания тихий напряжения выдает заявленные со своей работай справляется.
Отзывы о товаре Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, но конектор 600w в видеокарту до конца не вставляеться
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, работает стабильно и без шума, есть много отстегивающихся кабелей в оплетке и с сумкой для хранения. Надеюсь, что так же проработает много лет)
Достоинства:
Комментарий:
Доехал целенький. В ПК встал без проблем, работает вроде. Если перестанет - отредактирую отзыв).
Достоинства:
Комментарий:
Пришел 3.1, видать 3.0 больше нигде не остались. Провода точно такие как в первой версии (по тугости итд). Да входит туго, но надежно. Сечение у проводов шире чем у других блоков, и это хорошо! Видеокарту грузит на полную)
Достоинства:
Комментарий:
Заказал блок для очередной сборки попробовать нужен был блок с золотом и в ценовой не превышающей 11 к ,выбирал между депкул ,1stplayer и этим. С пвз забирала супруга блок пришёл запаянный в плёнку коробка не деформирована. на работоспособность пока не проверял ,материнка не доехала ещё. После установки дополню отзыв,Визуально все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок. Провода жёсткие только, это не понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания отличный, пользуюсь им уже где-то 2 месяца. Подключаемые провода защёлкиваются туго, звука от БП вообще не слышно, процессорный кулер гораздо громче. Провода довольно длинные, у меня разъём питания процессора находится слева на материнке, чтобы к нему подключить провод нужно огибать стенку корпуса, но даже так длины провода хватило. При выключении издаёт щелчок - это нормально
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,спасибо!!! Доставка на следующий день,в заводской пленке,наклейки в комплекте.Подключил,все работает отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Тихий и надёжный блок питания. Стабильное питание линии 12V даже под полной нагрузкой. Модульные кабели удобны для сборки. Вентилятор работает тихо, корпус не перегревается. Отличный выбор для компактных и средних систем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП и цена была самая низкая, версия 3.1. Все работает, придраться не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП с добротной компонентной базой. Провода съемные. Длина достаточная, хотя в корпусе LIAN LI LANCOOL III с материнкой Asrock Steel Legend x870 пришлось изрядно попотеть, пока подключал питание для процессора – кабель оказывается достаточной длины, но подключать приходится прямо-таки \"на тоненького\". Впрочем, в таких ситуациях можно взять кабель чуть длиннее и не страдать, да и актуальна проблема далеко не для всех. Для 9800X3D и 5070Ti брал на 850Вт, хватает без каких-либо проблем. В общем, покупкой более чем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, как блок питания хорош. но шумный, шум от дроселлей на низкой нагрузке, на средней шумит вентиятор, звук как от пропеллера самолета
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бп. Пришел в новой ревизии atx 3.1. Кабели в оплетке достаточно толстые и тугие, учитывайте это при сборке. Для меня удобным вариантом оказался подключение питания цпу сначала и уже потом к бп. Кабель питания материнской платы очень толстый, тоже это учитывайте. В остальном все отлично работает, шума не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рад, прям правда, я от счастья плакал. скоро комп соберу)
Достоинства:
Комментарий:
3080 тянет на ура,Японские конденсаторы,1 месяц использования полет нормальный если что дополню отзыв)
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится, кроме ненужной оплётки, я её сразу снял.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, один из лучших БП по качеству и надежности (только элементная база и сборка чего стоят), за месяц эксплуатации в домашнем сервере 24/7 проблем не возникало. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
месяц пользуюсь - все четко, нет ни одного нарекания. особо порадовал комплект проводов в отдельной сумочке.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, только запах пластика на всю комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Блок годный, спасибо Дженсену Хуангу за 12vhpwr (нет).
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок питания, в комплекте достаточно длинные кабеля
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания отличный, есть такой же первого поколения, трудится 4й год, никаких нареканий, никаких просадок. Собираю второй системник и вариантов какой блок выбрать ни разу не возникло!
Достоинства:
Комментарий:
Начал искать новый бп в связи с просадкой напряжения на старом блоке питания. Выбрал этот и не пожалел. Настоящий шедевр в мире блоков питания, который заслуживает высшей оценки по всем параметрам. Идеальное сочетание мощности, надежности. Он превзошел все мои ожидания и стал отличным выбором для моей системы. Однозначно рекомендую к покупке всем, кто ищет качественный и надежный блок питания.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектные провода вблизи разъемов обтянуты термоусадкой, это делает и без того жесткие провода просто дубовыми вблизи разъемов. Для укладки в корпус пришлось срезать всю термоусадку с кабелей и закрепить оплетку банально нитками (несколько оборотов внатяг). В целом блок добротный, работает тихо (более 60% не грузил).
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания тихий напряжения выдает заявленные со своей работай справляется.