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Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)

12 Отзывы
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Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296392
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)

Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, лëгкий метал, не шумит работает тихо. Провода немного странные но, вроде поддаются укладки.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Слава Б.

Достоинства:


Комментарий:
сам блок питания работает хорошо, Но это учитываем что он был подключен к системе на Intel Pentium 4 (478 socket 2004) и IDE дисковод с IDE диском, сильный ток не потребляется поэтому этого блока хватает достаточно, Если Вы собираете старую систему то за свои деньги Он в принципе подойдёт и от перенагрузки не умрёт, правда без без причины умерла видеокарта при подключении к материнской плате с данным блоком питания (раньше видеокарта работала точно) но грешить на блок питания не буду если что в блоке питания есть дополнительные шесть пин на видеокарту, но нет четыре пин для floppy дисковода как указано в описании, так рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень плохо упакован товар, тупо плёнкой сверху
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Блок работает нормально, но корпус как фольга, очень тоненький!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
насок

Достоинства:


Комментарий:
Запитал сборку i5 3450s на встройке. Никаких проблем нет и слава богу
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
не нужно ждать от данной вещи каких либо показателей . работакт и слава богу
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
работает всё хорошо за такую цену отлично это дёщиво
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. За 900 руб с 120 мм вентилятором не бывает! Но спасибо продавану и О3 за осуществление невозможного!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
для моих нужд пойдет,но звук довольно шумный при работе
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания,за свою цену идеально.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо, напряжения все в норме.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2022
Xm

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный дешёвый БП. Думаю прослужит долго. Напряжения по линии 5В - 5,15, 12В - 12,3.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, лëгкий метал, не шумит работает тихо. Провода немного странные но, вроде поддаются укладки.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Слава Б.

Достоинства:


Комментарий:
сам блок питания работает хорошо, Но это учитываем что он был подключен к системе на Intel Pentium 4 (478 socket 2004) и IDE дисковод с IDE диском, сильный ток не потребляется поэтому этого блока хватает достаточно, Если Вы собираете старую систему то за свои деньги Он в принципе подойдёт и от перенагрузки не умрёт, правда без без причины умерла видеокарта при подключении к материнской плате с данным блоком питания (раньше видеокарта работала точно) но грешить на блок питания не буду если что в блоке питания есть дополнительные шесть пин на видеокарту, но нет четыре пин для floppy дисковода как указано в описании, так рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень плохо упакован товар, тупо плёнкой сверху
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Блок работает нормально, но корпус как фольга, очень тоненький!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
насок

Достоинства:


Комментарий:
Запитал сборку i5 3450s на встройке. Никаких проблем нет и слава богу
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
не нужно ждать от данной вещи каких либо показателей . работакт и слава богу
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
работает всё хорошо за такую цену отлично это дёщиво
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. За 900 руб с 120 мм вентилятором не бывает! Но спасибо продавану и О3 за осуществление невозможного!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
для моих нужд пойдет,но звук довольно шумный при работе
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок питания,за свою цену идеально.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо, напряжения все в норме.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2022
Xm

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный дешёвый БП. Думаю прослужит долго. Напряжения по линии 5В - 5,15, 12В - 12,3.


Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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