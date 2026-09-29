Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
870
Описание товара Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS)
Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитБлок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W UN400 (EX244553RUS)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-AA500 (EX256711RUS) Grey
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-XP450 (EX219461RUS) Black
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-UN450 (EX244554RUS) Grey
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-400NPX (EX224732RUS)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-AB500 (EX219185RUS)
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитБлок питания ExeGate 350W SFX-M350 (EX234942RUS)
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W UNS550 (ES282068RUS)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W Special ATX-UNS450 (ES261568RUS)