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Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)

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Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
750

Описание товара Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)

Блок питания ExeGate мощностью 450 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он оснащен одним 80-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное рассеивание тепла и поддержание оптимальной температуры даже при высоких нагрузках. Этот блок питания поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin, что делает его совместимым с широким спектром графических адаптеров. Для обеспечения универсальности подключения, ExeGate предлагает разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin, что делает его подходящим для большинства современных сборок. Кроме того, устройство имеет три разъема SATA, позволяя подключать различные накопители данных и оптические приводы. Блок питания ExeGate весит 1,26 кг и произведен в Китае, что подтверждает его доступность и высокое качество сборки. Отсутствие отстегивающихся кабелей компенсируется простой и надежной конструкцией, а наличие сертификата 80 PLUS Standard гарантирует высокий коэффициент полезного действия и экономичное энергопотребление. Этот блок питания станет отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и производительностью для своих ПК.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate мощностью 450 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он оснащен одним 80-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное рассеивание тепла и поддержание оптимальной температуры даже при высоких нагрузках. Этот блок питания поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin, что делает его совместимым с широким спектром графических адаптеров. Для обеспечения универсальности подключения, ExeGate предлагает разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin, что делает его подходящим для большинства современных сборок. Кроме того, устройство имеет три разъема SATA, позволяя подключать различные накопители данных и оптические приводы. Блок питания ExeGate весит 1,26 кг и произведен в Китае, что подтверждает его доступность и высокое качество сборки. Отсутствие отстегивающихся кабелей компенсируется простой и надежной конструкцией, а наличие сертификата 80 PLUS Standard гарантирует высокий коэффициент полезного действия и экономичное энергопотребление. Этот блок питания станет отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и производительностью для своих ПК.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS) - по цене 960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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