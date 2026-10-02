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Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black

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Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 1
Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 2
Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 1
  • Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 2
  • Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black
3 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х12х12
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black

Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black – стоимость товара 3470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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