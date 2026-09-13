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Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White

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Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 1
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 2
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 3
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 4
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 5
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 6
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 7
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 8
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 9
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 10
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 11
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 12
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 13
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 14
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 15
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 16
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 17
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 18
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 19
Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 11
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 12
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 13
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 14
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 15
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 16
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 17
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 18
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 19
  • Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714386
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
1.81

Описание товара Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White

Блок питания BLOODY от известного бренда A4Tech — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С его мощностью в 700 Вт этот блок питания обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, что идеально подходит для игровых и требовательных к ресурсам систем. Главной отличительной особенностью данного устройства является качественная система охлаждения. Оснащенный одним активным вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную температуру, гарантирующую долгий срок службы компонентов. Наличие сертификата 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и экономичное потребление энергии. Блок питания BLOODY поддерживает подключение мощных видеокарт благодаря четырем разъемам типа 6+2 pin. Это позволяет уверенно использовать современные графические решения и настраивать систему по своему усмотрению. Также предусмотрены универсальные разъемы питания: 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с различными конфигурациями ПК. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется подключение различных компонентов. Произведенный в Китае, блок питания BLOODY представляет собой отличное сочетание надежности, производительности и цены, что делает его подходящим выбором для любого современного компьютера форм-фактора ATX.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания BLOODY от известного бренда A4Tech — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С его мощностью в 700 Вт этот блок питания обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, что идеально подходит для игровых и требовательных к ресурсам систем. Главной отличительной особенностью данного устройства является качественная система охлаждения. Оснащенный одним активным вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную температуру, гарантирующую долгий срок службы компонентов. Наличие сертификата 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и экономичное потребление энергии. Блок питания BLOODY поддерживает подключение мощных видеокарт благодаря четырем разъемам типа 6+2 pin. Это позволяет уверенно использовать современные графические решения и настраивать систему по своему усмотрению. Также предусмотрены универсальные разъемы питания: 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с различными конфигурациями ПК. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется подключение различных компонентов. Произведенный в Китае, блок питания BLOODY представляет собой отличное сочетание надежности, производительности и цены, что делает его подходящим выбором для любого современного компьютера форм-фактора ATX.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Отзывы


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