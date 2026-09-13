Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W 80 Plus White
Блок питания BLOODY от известного бренда A4Tech — это надежное и производительное решение для вашего ПК. С его мощностью в 700 Вт этот блок питания обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, что идеально подходит для игровых и требовательных к ресурсам систем. Главной отличительной особенностью данного устройства является качественная система охлаждения. Оснащенный одним активным вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную температуру, гарантирующую долгий срок службы компонентов. Наличие сертификата 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и экономичное потребление энергии. Блок питания BLOODY поддерживает подключение мощных видеокарт благодаря четырем разъемам типа 6+2 pin. Это позволяет уверенно использовать современные графические решения и настраивать систему по своему усмотрению. Также предусмотрены универсальные разъемы питания: 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с различными конфигурациями ПК. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется подключение различных компонентов. Произведенный в Китае, блок питания BLOODY представляет собой отличное сочетание надежности, производительности и цены, что делает его подходящим выбором для любого современного компьютера форм-фактора ATX.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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