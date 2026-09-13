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Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White

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Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 1
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 2
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 3
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 4
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 5
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 6
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 7
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 8
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 9
Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 2
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 3
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 4
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 5
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 6
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 7
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 8
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 9
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714378
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.89

Описание товара Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White

Блок питания Accord черного цвета ACC-W850P, ATX, мощность 850W, стандарт 80+ white, питание МП (20+4pin), питание видеокарты 4х(6+2) pin, 6xSATA, размер вентилятора 120мм, RTL



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Accord черного цвета ACC-W850P, ATX, мощность 850W, стандарт 80+ white, питание МП (20+4pin), питание видеокарты 4х(6+2) pin, 6xSATA, размер вентилятора 120мм, RTL


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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