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Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII

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Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 2
Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 3
Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
80
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 1
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 2
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 3
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII
3 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII

Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman 600W ZM600-XEII - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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