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Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB

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Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362950
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
3 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB

Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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