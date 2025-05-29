Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.94
Описание товара Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Достоинства:
Комментарий:
коробка была помята а так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Ну тут без комментариев, все как по заводу.
Достоинства:
Комментарий:
офигенный, четкий, новый, современный, удобный, качественный, и по цене удовлетворительный
Достоинства:
Комментарий:
Всё великолепно. Собирали весь компуктер. всё замурчательно. я в восторге!)
Достоинства:
Комментарий:
работает, на вид качественно сделано, упаковано отлично (в огромный моток пупырки), это учитывая что сам блок находится в отдельной пупырке и коробке, посмотрим на сколько хватит, гарантия написано 3 года
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо охлаждает корпус , не взорвался
Достоинства:
Комментарий:
блок новый это видно пленка,запах новизны как только с завода
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо,пока что стоит 6 месяцев без происшествий,советую!
Достоинства:
Комментарий:
Тавра приехал очень упакованный,не пострадал ,работает как надо я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ryzen 5 5600x и rx 580 тянет, мне подошёл
Достоинства:
Комментарий:
за неделю не бомбанул уже спасибо.очень тихий кстати
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, новенький, все достойно
Достоинства:
Комментарий:
отличный БП, ничего не бито, провода не грызаные
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, тихий, провода длиннющие))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания , тихий , проводов и разъемов на всё и все случаи жизни )
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой блок питания, в комплекте было всё необходимое.
Достоинства:
Комментарий:
Питает 4060 и 12400f + 7 вентиляторов rgb
Достоинства:
Комментарий:
блок хороший, новый, упаковали его хорошо
Достоинства:
Комментарий:
то что нужно работает как надо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Продавец очень лояльный из всех которых когда либо я встречал. У меня сложилась неприятная ситуация с моим компьютером: постоянное зависание или просто вылетал синий экран. Продавец помогал мне с любым вопросом абсолютно быстро! Я изначально думал что причина в блоке, но, нет! Ситуация оказалась из за установленных драйверов виндовсом, вместо напрямую скаченных с официального сайта. Спасибо огромное данному продавцу и рекомендую его на все 100%!
Достоинства:
Комментарий:
Пока что с блоком питания проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
рабочий пока что еще не взорвался
Достоинства:
Комментарий:
качественный и вполне дешёвый БП ,все отлично работает ,в комплекте были стяжки для укладки кабель менеджмента и пакетик с винтами
Достоинства:
Комментарий:
Работаем , проблем пока что никаких нет .
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает уже 2 месяца
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, в комплекте с ним идут стяжки. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, отлично упакован. всем советую, никаких дефектов спустя полтора месяца нету
Достоинства:
Комментарий:
норм, упаковка хорошая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Блок за свои деньги хорош. А упакован выше похвал. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок брать можно. пришло в заводской пленке запечатанный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший выбор за такие деньги советую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок питания, очень тихий
Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
Достоинства:
Комментарий:
коробка была помята а так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Ну тут без комментариев, все как по заводу.
Достоинства:
Комментарий:
офигенный, четкий, новый, современный, удобный, качественный, и по цене удовлетворительный
Достоинства:
Комментарий:
Всё великолепно. Собирали весь компуктер. всё замурчательно. я в восторге!)
Достоинства:
Комментарий:
работает, на вид качественно сделано, упаковано отлично (в огромный моток пупырки), это учитывая что сам блок находится в отдельной пупырке и коробке, посмотрим на сколько хватит, гарантия написано 3 года
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо охлаждает корпус , не взорвался
Достоинства:
Комментарий:
блок новый это видно пленка,запах новизны как только с завода
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо,пока что стоит 6 месяцев без происшествий,советую!
Достоинства:
Комментарий:
Тавра приехал очень упакованный,не пострадал ,работает как надо я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ryzen 5 5600x и rx 580 тянет, мне подошёл
Достоинства:
Комментарий:
за неделю не бомбанул уже спасибо.очень тихий кстати
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, новенький, все достойно
Достоинства:
Комментарий:
отличный БП, ничего не бито, провода не грызаные
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, тихий, провода длиннющие))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания , тихий , проводов и разъемов на всё и все случаи жизни )
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой блок питания, в комплекте было всё необходимое.
Достоинства:
Комментарий:
Питает 4060 и 12400f + 7 вентиляторов rgb
Достоинства:
Комментарий:
блок хороший, новый, упаковали его хорошо
Достоинства:
Комментарий:
то что нужно работает как надо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Продавец очень лояльный из всех которых когда либо я встречал. У меня сложилась неприятная ситуация с моим компьютером: постоянное зависание или просто вылетал синий экран. Продавец помогал мне с любым вопросом абсолютно быстро! Я изначально думал что причина в блоке, но, нет! Ситуация оказалась из за установленных драйверов виндовсом, вместо напрямую скаченных с официального сайта. Спасибо огромное данному продавцу и рекомендую его на все 100%!
Достоинства:
Комментарий:
Пока что с блоком питания проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
рабочий пока что еще не взорвался
Достоинства:
Комментарий:
качественный и вполне дешёвый БП ,все отлично работает ,в комплекте были стяжки для укладки кабель менеджмента и пакетик с винтами
Достоинства:
Комментарий:
Работаем , проблем пока что никаких нет .
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает уже 2 месяца
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, в комплекте с ним идут стяжки. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания, отлично упакован. всем советую, никаких дефектов спустя полтора месяца нету
Достоинства:
Комментарий:
норм, упаковка хорошая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Блок за свои деньги хорош. А упакован выше похвал. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок брать можно. пришло в заводской пленке запечатанный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший выбор за такие деньги советую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок питания, очень тихий