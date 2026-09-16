Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
Блок питания Zalman на 500 Вт — это отличное сочетание мощности и стабильности для вашего ПК. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. Один активный вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая тишину даже при серьёзных нагрузках. Два разъёма питания видеокарты 6+2 pin идеально подходят для производительных видеокарт, а разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют надёжность подключения всех основных компонентов. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об экономичном энергопотреблении. С четырьмя разъёмами SATA можно легко подключить несколько накопителей. Zalman — выбор тех, кто ценит продуманную комплектацию и надёжную работу системы.
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