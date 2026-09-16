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Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN

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Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 4
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 5
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 6
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 7
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 8
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 9
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 10
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 11
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 12
Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 4
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 5
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 6
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 7
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 8
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 9
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 10
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 11
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 12
  • Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739140
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Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN

Блок питания Zalman на 500 Вт — это отличное сочетание мощности и стабильности для вашего ПК. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. Один активный вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая тишину даже при серьёзных нагрузках. Два разъёма питания видеокарты 6+2 pin идеально подходят для производительных видеокарт, а разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют надёжность подключения всех основных компонентов. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об экономичном энергопотреблении. С четырьмя разъёмами SATA можно легко подключить несколько накопителей. Zalman — выбор тех, кто ценит продуманную комплектацию и надёжную работу системы.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN




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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman на 500 Вт — это отличное сочетание мощности и стабильности для вашего ПК. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. Один активный вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая тишину даже при серьёзных нагрузках. Два разъёма питания видеокарты 6+2 pin идеально подходят для производительных видеокарт, а разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют надёжность подключения всех основных компонентов. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об экономичном энергопотреблении. С четырьмя разъёмами SATA можно легко подключить несколько накопителей. Zalman — выбор тех, кто ценит продуманную комплектацию и надёжную работу системы.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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