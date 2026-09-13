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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+

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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 1
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 2
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 3
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 4
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 5
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 6
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 7
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 8
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 9
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 10
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 11
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 12
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
120
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 1
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 2
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 3
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 4
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 5
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 6
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 7
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 8
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 9
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 10
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 11
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 12
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714598
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х10
Вес, кг.
2.09

Описание товара Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+

Блок питания Zalman представляет собой надежное и эффективное решение для питания персонального компьютера. Эта модель обладает мощностью 500 Вт, что делает ее подходящей для большинства стандартных ПК конфигураций и позволяет уверенно поддерживать работу всех подключенных компонентов. Вес устройства составляет 1,35 кг, что обеспечивает приятный баланс между устойчивостью и легкостью установки. Блок питания оснащен одним активным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу системы. Благодаря активной системе охлаждения, данная модель обеспечивает надежную защиту от перегрева. Zalman поддерживает подключение к материнской плате с помощью разъема 20+4 pin, что делает его совместимым с большинством современных материнских плат. Разъем питания процессора 4+4 pin и два разъема для питания видеокарты 2x(6+2) pin помогут обеспечить достаточное питание ключевым компонентам системы. Наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько накопителей без дополнительных переходников. Форм-фактор питания ATX делает его универсальным решением для большинства корпусов, а соответствие стандарту 80 PLUS гарантирует высокий уровень энергоэффективности, снижая энергопотребление и тепловыделение. Блок питания Zalman произведен в Китае и отвечает всем современным стандартам качества. Это надежный выбор для пользователей, ищущих качественное решение для питания настольного ПК.



Теги товара: 500W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman представляет собой надежное и эффективное решение для питания персонального компьютера. Эта модель обладает мощностью 500 Вт, что делает ее подходящей для большинства стандартных ПК конфигураций и позволяет уверенно поддерживать работу всех подключенных компонентов. Вес устройства составляет 1,35 кг, что обеспечивает приятный баланс между устойчивостью и легкостью установки. Блок питания оснащен одним активным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу системы. Благодаря активной системе охлаждения, данная модель обеспечивает надежную защиту от перегрева. Zalman поддерживает подключение к материнской плате с помощью разъема 20+4 pin, что делает его совместимым с большинством современных материнских плат. Разъем питания процессора 4+4 pin и два разъема для питания видеокарты 2x(6+2) pin помогут обеспечить достаточное питание ключевым компонентам системы. Наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько накопителей без дополнительных переходников. Форм-фактор питания ATX делает его универсальным решением для большинства корпусов, а соответствие стандарту 80 PLUS гарантирует высокий уровень энергоэффективности, снижая энергопотребление и тепловыделение. Блок питания Zalman произведен в Китае и отвечает всем современным стандартам качества. Это надежный выбор для пользователей, ищущих качественное решение для питания настольного ПК.


Теги товара: 500W
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Отзывы


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