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Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W

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Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 1
Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 2
Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 3
Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 4
Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 5
Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726777
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W

Блок питания Formula V FV-750WD Active PFC – умное управление питанием С почти идеальным коэффициентом мощности 0,98, усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии, снижает электрические потери и гармонические искажения — особенно важно при высокой нагрузке в играх или творческой работе. «Без Active PFC» ? большие потери энергии, низкая эффективность «С Active PFC» ? коэффициент мощности до 0,98, снижение потерь энергии и экономия электроэнергии Независимая архитектура DC-to-DC Линии 12V / 5V / 3.3V оснащены независимыми преобразователями DC-DC, что минимизирует пульсации и перекрёстные помехи. Обеспечивает стабильное напряжение при резких скачках нагрузки на GPU или CPU. Интеллектуальное управление вентилятором – тишина в простое, охлаждение при нагрузке Термочувствительное управление вентилятором разумно балансирует охлаждение и тишину.Идеально для долгой работы или игр без отвлекающего шума. Высокая эффективность, подтверждённая сертификацией Сертификация 80+ EU White 230V – обеспечивает КПД до 88%, снижая нагрев и экономя электроэнергию. Создан для пользователей, ценящих производительность и разумные расходы. Японские конденсаторы (105°C) Использует высококачественный японский основной конденсатор с высокой термостойкостью, обеспечивая срок службы на 50% дольше в условиях высокой температуры. Эффективно подавляют пульсации напряжения для стабильного выхода.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula V FV-750WD Active PFC – умное управление питанием С почти идеальным коэффициентом мощности 0,98, усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии, снижает электрические потери и гармонические искажения — особенно важно при высокой нагрузке в играх или творческой работе. «Без Active PFC» ? большие потери энергии, низкая эффективность «С Active PFC» ? коэффициент мощности до 0,98, снижение потерь энергии и экономия электроэнергии Независимая архитектура DC-to-DC Линии 12V / 5V / 3.3V оснащены независимыми преобразователями DC-DC, что минимизирует пульсации и перекрёстные помехи. Обеспечивает стабильное напряжение при резких скачках нагрузки на GPU или CPU. Интеллектуальное управление вентилятором – тишина в простое, охлаждение при нагрузке Термочувствительное управление вентилятором разумно балансирует охлаждение и тишину.Идеально для долгой работы или игр без отвлекающего шума. Высокая эффективность, подтверждённая сертификацией Сертификация 80+ EU White 230V – обеспечивает КПД до 88%, снижая нагрев и экономя электроэнергию. Создан для пользователей, ценящих производительность и разумные расходы. Японские конденсаторы (105°C) Использует высококачественный японский основной конденсатор с высокой термостойкостью, обеспечивая срок службы на 50% дольше в условиях высокой температуры. Эффективно подавляют пульсации напряжения для стабильного выхода.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 750W
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Отзывы


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