Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line FV-750WD 750W
Блок питания Formula V FV-750WD Active PFC – умное управление питанием С почти идеальным коэффициентом мощности 0,98, усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии, снижает электрические потери и гармонические искажения — особенно важно при высокой нагрузке в играх или творческой работе. «Без Active PFC» ? большие потери энергии, низкая эффективность «С Active PFC» ? коэффициент мощности до 0,98, снижение потерь энергии и экономия электроэнергии Независимая архитектура DC-to-DC Линии 12V / 5V / 3.3V оснащены независимыми преобразователями DC-DC, что минимизирует пульсации и перекрёстные помехи. Обеспечивает стабильное напряжение при резких скачках нагрузки на GPU или CPU. Интеллектуальное управление вентилятором – тишина в простое, охлаждение при нагрузке Термочувствительное управление вентилятором разумно балансирует охлаждение и тишину.Идеально для долгой работы или игр без отвлекающего шума. Высокая эффективность, подтверждённая сертификацией Сертификация 80+ EU White 230V – обеспечивает КПД до 88%, снижая нагрев и экономя электроэнергию. Создан для пользователей, ценящих производительность и разумные расходы. Японские конденсаторы (105°C) Использует высококачественный японский основной конденсатор с высокой термостойкостью, обеспечивая срок службы на 50% дольше в условиях высокой температуры. Эффективно подавляют пульсации напряжения для стабильного выхода.
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