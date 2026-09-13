Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White
Deepcool представляет блок питания мощностью 450 Вт — удачный выбор для надёжной работы вашего ПК. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла даже при полной нагрузке, а тихая работа не отвлечёт от важных дел. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, блок питания экономично расходует энергию. Универсальные разъёмы 2x(6+2) pin позволят запитать современные видеокарты, а 6 разъёмов SATA дадут свободу при подключении накопителей. Стандартный форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов, а разъёмы питания процессора 4+4 pin и материнской платы 20+4 pin обеспечат совместимость с различными конфигурациями.
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