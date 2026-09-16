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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)

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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 1
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 2
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 3
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 4
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 5
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 6
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
3 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.67

Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)

Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - по цене 3190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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