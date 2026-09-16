Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
В наличии
Код товара: 726821
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.67
Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU) - по цене 3190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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