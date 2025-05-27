Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
В наличии
Код товара: 501849
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
29х19х12
Вес, г.
200
Описание товара Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W
Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка,и общее качество блока радует,сам блок достаточно увесистый,кабеля сделаны на совесть и видно что просто от работы не оторвутся
Достоинства:
Комментарий:
приехал а целости.Пока что на работоспособность не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит супер, работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
С виду неплохой, посмотрим на сколько хватит. Работает очень тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания, беру уже не в первый раз, никогда не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок, тяжёлый) только материнка у меня сдохла от старости)))
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену неплохой блок, напряжение держит, на воздух не взлетел пока что, учитывайте что под мощные процессоры его брать не вариант, у него нет доп питания цпу, ну и карты с новым питанием тоже не запитать, но если берёте такие корты и процы, то и блок нужно брать явно посолиднее
Достоинства:
Комментарий:
кенту пк собирал, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
запустился, а что будет дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Визуально добротный,хороший блок. Упакован хорошо. Надеюсь будет работать как положено.
Достоинства:
Комментарий:
вроде все хорошо но воняет он
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания понравился В работе тихий Посторонних звуков не обнаружено Кабеля-черная лапша ,для черных сборок огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает негромко и выглядит очень неплохо, пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
крутой блок питания,советую
Достоинства:
Комментарий:
Из дешёвых самый лучший, однозначно советую
Достоинства:
Комментарий:
Блок хороший. Я взял его во второй раз, так как первый умер из-за перебоев с энергией у меня в посёлке. Спокойной смог запитать RTX2070 SUPER и RTX3060Ti с процессором i5-13400f. Если бы не защита на этом блоке, то комп бы умер и пришлось собирать заново, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован очень хорошо,не шумит,за свои деньги отличный бп
Достоинства:
Комментарий:
поставил, работает не шумит. пока все супер
Достоинства:
Комментарий:
покупала для новой сборки, штудировала много материала,и остановилась на нем. Пришел на сутки раньше, упакован хорошо,(пупырка в три слоя, внутри тоже все плотненько) Сам БП внушает доверия. Посмотрим Гарантия есть , связь с поставщиком также в мессенджерах.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, чо, от именитой фирмы. 2690 v3, 2060super, 32 гига оперативы тянет легко.
Достоинства:
Комментарий:
вприципи мой комп вытянул конфиг xeon 2666 v3 rtx 3050 ti
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно! блок очень красивый, и при этом еще он не дорогой! Я вам советую этот блок, беру его в новую сборку.
Достоинства:
Комментарий:
вообще шикарный не шумит всем советую
Достоинства:
Комментарий:
очень длинные провода, хоть второй системник из одного питай:)
Достоинства:
Комментарий:
качественый товар, внутрености хорошие, кабеля плотные можно сделать качественый кабель менеджмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бп. Толком не греется, не особо шумный
Достоинства:
Комментарий:
Состояние коробки отличное. Инструкция от продавца как раз для таких как я)). это будет моя первая сборка. Надеюсь не взорвусь) всем бобра)
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления, после установки промерил 12v. и 5v. - под нагрузкой стабильно выдает номиналы по вольтажу. Хорошие лентовидные шлейфы, легко размещать в корпусе, Посторонних запахов и шума нет.
Достоинства:
Комментарий:
БП хорошо работает, напряжение подает правильно, ничего не сгорело. пользуюсь пол года
Достоинства:
Комментарий:
Получил заказ в срок.Блок питания завёл мать сразу.Товар качественный,рекомендую,дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
упаковано надёжно, доставили за 1 день, пока на работоспособность не проверял, а так визуально все отлично
Купить Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W - по цене 3300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer SR-600W 600W
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка,и общее качество блока радует,сам блок достаточно увесистый,кабеля сделаны на совесть и видно что просто от работы не оторвутся
Достоинства:
Комментарий:
приехал а целости.Пока что на работоспособность не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит супер, работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
С виду неплохой, посмотрим на сколько хватит. Работает очень тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания, беру уже не в первый раз, никогда не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок, тяжёлый) только материнка у меня сдохла от старости)))
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену неплохой блок, напряжение держит, на воздух не взлетел пока что, учитывайте что под мощные процессоры его брать не вариант, у него нет доп питания цпу, ну и карты с новым питанием тоже не запитать, но если берёте такие корты и процы, то и блок нужно брать явно посолиднее
Достоинства:
Комментарий:
кенту пк собирал, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
запустился, а что будет дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Визуально добротный,хороший блок. Упакован хорошо. Надеюсь будет работать как положено.
Достоинства:
Комментарий:
вроде все хорошо но воняет он
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания понравился В работе тихий Посторонних звуков не обнаружено Кабеля-черная лапша ,для черных сборок огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает негромко и выглядит очень неплохо, пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
крутой блок питания,советую
Достоинства:
Комментарий:
Из дешёвых самый лучший, однозначно советую
Достоинства:
Комментарий:
Блок хороший. Я взял его во второй раз, так как первый умер из-за перебоев с энергией у меня в посёлке. Спокойной смог запитать RTX2070 SUPER и RTX3060Ti с процессором i5-13400f. Если бы не защита на этом блоке, то комп бы умер и пришлось собирать заново, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован очень хорошо,не шумит,за свои деньги отличный бп
Достоинства:
Комментарий:
поставил, работает не шумит. пока все супер
Достоинства:
Комментарий:
покупала для новой сборки, штудировала много материала,и остановилась на нем. Пришел на сутки раньше, упакован хорошо,(пупырка в три слоя, внутри тоже все плотненько) Сам БП внушает доверия. Посмотрим Гарантия есть , связь с поставщиком также в мессенджерах.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, чо, от именитой фирмы. 2690 v3, 2060super, 32 гига оперативы тянет легко.
Достоинства:
Комментарий:
вприципи мой комп вытянул конфиг xeon 2666 v3 rtx 3050 ti
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно! блок очень красивый, и при этом еще он не дорогой! Я вам советую этот блок, беру его в новую сборку.
Достоинства:
Комментарий:
вообще шикарный не шумит всем советую
Достоинства:
Комментарий:
очень длинные провода, хоть второй системник из одного питай:)
Достоинства:
Комментарий:
качественый товар, внутрености хорошие, кабеля плотные можно сделать качественый кабель менеджмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бп. Толком не греется, не особо шумный
Достоинства:
Комментарий:
Состояние коробки отличное. Инструкция от продавца как раз для таких как я)). это будет моя первая сборка. Надеюсь не взорвусь) всем бобра)
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления, после установки промерил 12v. и 5v. - под нагрузкой стабильно выдает номиналы по вольтажу. Хорошие лентовидные шлейфы, легко размещать в корпусе, Посторонних запахов и шума нет.
Достоинства:
Комментарий:
БП хорошо работает, напряжение подает правильно, ничего не сгорело. пользуюсь пол года
Достоинства:
Комментарий:
Получил заказ в срок.Блок питания завёл мать сразу.Товар качественный,рекомендую,дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
упаковано надёжно, доставили за 1 день, пока на работоспособность не проверял, а так визуально все отлично