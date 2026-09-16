Top.Mail.Ru
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 4
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 5
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 6
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 7
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 4
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 5
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 6
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 7
  • Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х11
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN

Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] черный – оснащение для игровых и универсальных ПК. Номинальная мощность устройства равна 600 Вт. Показатель достаточен для стабильной работы многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера со средним энергопотреблением, нескольких накопителей, плат расширения и других системных компонентов. Широкую совместимость устройства с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. 3 универсальных коннектора 4-pin Molex используются для подключения корпусных вентиляторов, фронтальных панелей и других комплектующих. Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] поддерживает автоматическую регулировку частоты вращения вентилятора. При низких нагрузках его скорость падает и БП работает со сниженным уровнем шума. Источник питания соответствует самому распространенному форм-фактору – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм подходит для установки почти в любые полноразмерные корпуса. Энергоэффективность БП повышает активный корректор коэффициента мощности. Модель поддерживает основные технологии защиты – OPP, OVP, SCP и UVP.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] черный – оснащение для игровых и универсальных ПК. Номинальная мощность устройства равна 600 Вт. Показатель достаточен для стабильной работы многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера со средним энергопотреблением, нескольких накопителей, плат расширения и других системных компонентов. Широкую совместимость устройства с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. 3 универсальных коннектора 4-pin Molex используются для подключения корпусных вентиляторов, фронтальных панелей и других комплектующих. Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] поддерживает автоматическую регулировку частоты вращения вентилятора. При низких нагрузках его скорость падает и БП работает со сниженным уровнем шума. Источник питания соответствует самому распространенному форм-фактору – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм подходит для установки почти в любые полноразмерные корпуса. Энергоэффективность БП повышает активный корректор коэффициента мощности. Модель поддерживает основные технологии защиты – OPP, OVP, SCP и UVP.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...