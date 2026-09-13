Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W
Блок питания Zalman — это надежное и эффективное решение для вашего компьютера. С весом в 1,5 кг и мощностью 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу систем среднего уровня. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, Zalman предлагает активное охлаждение, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и помогает поддерживать низкую температуру при длительной эксплуатации. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Standard гарантирует, что устройство работает с высокой эффективностью, уменьшая энергетические потери и обеспечивая надежную работу. Zalman оснащен несколькими разъемами для подключения различных компонентов системы. Включает в себя 20+4 pin разъем для питания материнской платы и 4+4 pin разъем для питания процессора, обеспечивая совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для систем с более мощными графическими процессорами. Также имеется 5 разъемов SATA для подключения накопителей. Однако стоит отметить, что кабели у этого блока питания не отстегиваются, что может влиять на управление кабелями внутри корпуса. Тем не менее, ATX форм-фактор и качественная сборка от бренда Zalman делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность.
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