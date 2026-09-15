Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
В наличии
Код товара: 652089
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
300
Описание товара Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
Блоки питания Ubiquiti представляют собой надежное решение для питания сетевого оборудования. Данная модель обладает мощностью 60 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств. Благодаря своему компактному дизайну и весу всего 0,299 кг, блок питания легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая максимальную гибкость при установке. Известный своим высоким качеством и долговечностью, бренд Ubiquiti гарантирует стабильную работу сетевых решений, делая этот блок питания идеальным выбором для домашних и офисных сетей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
Страна производитель
Китай
Блоки питания Ubiquiti представляют собой надежное решение для питания сетевого оборудования. Данная модель обладает мощностью 60 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств. Благодаря своему компактному дизайну и весу всего 0,299 кг, блок питания легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая максимальную гибкость при установке. Известный своим высоким качеством и долговечностью, бренд Ubiquiti гарантирует стабильную работу сетевых решений, делая этот блок питания идеальным выбором для домашних и офисных сетей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) – стоимость товара 3940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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