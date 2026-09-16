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Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN

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Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 4
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 5
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 6
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 7
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 8
Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 4
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 5
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 6
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 7
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 8
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739139
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Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х11
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN

**Блок питания ПК Zalman ZM500-GV2SE — надёжность и эффективность для вашего компьютера!** Обеспечьте свой ПК стабильным и надёжным питанием с блоком питания Zalman ZM500-GV2SE. Этот блок питания сочетает в себе высокую производительность и качество сборки, что делает его отличным выбором для любой системы. **Основные характеристики:** * номинальная мощность: 500 Вт; * форм-фактор: ATX; * система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм; * соответствие стандартам: Cybenetics Silver, 80PLUS Bronze; * версия ATX 12V: 2.52; * тип PFC: активный; * количество разъёмов 6 + 2pin PCI-E: 2 шт.; * количество силовых модулей: 1. **Преимущества:** * высокая эффективность и стабильность работы; * надёжная защита компонентов вашего ПК; * стильный чёрный цвет, который гармонично впишется в любой системный блок. С блоком питания Zalman ZM500-GV2SE ваш компьютер будет получать стабильное и надёжное питание, что особенно важно для производительных систем. Выберите качество и надёжность — выберите Zalman!



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК Zalman ZM500-GV2SE — надёжность и эффективность для вашего компьютера!** Обеспечьте свой ПК стабильным и надёжным питанием с блоком питания Zalman ZM500-GV2SE. Этот блок питания сочетает в себе высокую производительность и качество сборки, что делает его отличным выбором для любой системы. **Основные характеристики:** * номинальная мощность: 500 Вт; * форм-фактор: ATX; * система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм; * соответствие стандартам: Cybenetics Silver, 80PLUS Bronze; * версия ATX 12V: 2.52; * тип PFC: активный; * количество разъёмов 6 + 2pin PCI-E: 2 шт.; * количество силовых модулей: 1. **Преимущества:** * высокая эффективность и стабильность работы; * надёжная защита компонентов вашего ПК; * стильный чёрный цвет, который гармонично впишется в любой системный блок. С блоком питания Zalman ZM500-GV2SE ваш компьютер будет получать стабильное и надёжное питание, что особенно важно для производительных систем. Выберите качество и надёжность — выберите Zalman!


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W
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Доставка
Отзывы


Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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