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Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black

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Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 1
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 2
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 3
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 4
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 5
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 6
Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 1
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 2
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 3
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 4
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 5
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 6
  • Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296407
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black

Блок питания ExeGate PPX предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 1200W ATX-1200PPX RTL (EX258920RUS) Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate PPX предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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