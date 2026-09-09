Блок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
В наличии
Код товара: 283659
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 070 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размеры в упаковке, см
23х19х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Блок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
Блок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Блок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Блок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3 - купить по цене 4070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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