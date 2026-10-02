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Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)

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Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 1
Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 2
Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 3
Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 4
Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 5
Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 2
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 3
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 4
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 5
  • Блок питания Zalman ZM700-TXII &lt; Black &gt; 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
4 220 руб.  5 740 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)
4 220 руб. -26%
5 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
3

Описание товара Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)

Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)



Теги товара: ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)


Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - этот товар вы можете купить по цене 4220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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