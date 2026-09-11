Блок питания Deepcool PF600 80+ RET
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool PF600 80+ RET
Блок питания DEEPCOOL PF600 [R-PF600D-HA0B-EU] отличается полной выходной мощностью по всем линиям 600 Вт и может питать все компоненты компьютерной сборки. БП для домашней станции или геймерского ПК начального уровня снабжен несъемными кабелями черного цвета с основным разъемом питания 20 + 4 pin, разъемом 4+4 pin CPU для подключения процессора, 6 разъемами SATA для накопителей и интерфейсами 6+2 pin x4 PCI-E для присоединения видеокарт. О высокой энергоэффективности блока питания DEEPCOOL PF600 [R-PF600D-HA0B-EU] с активным корректором коэффициента мощности говорит сертификат 80 PLUS Standart. Благодаря интегрированному кулеру активной системы охлаждения размером 120х120 мм БП стабильно охлаждается при любой нагрузке. Обороты малошумного вентилятора задаются через ШИМ в соответствии с текущей нагрузкой.
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