Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White
Блок питания PcCOOLER — это надежное устройство, обеспечивающее стабильное питание для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных конфигураций. Он оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, способствуя безопасной эксплуатации и предотвращая перегрев устройства. Подключение к материнской плате осуществляется через разъем 20+4 pin, а питание процессора обеспечивается двумя разъемами 4+4 pin. Этот блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Обеспечивая питание для видеокарты, блок питания имеет три разъема 6+2 pin, что позволяет подключать видеокарты с высоким энергопотреблением. Для подключения накопителей и других устройств предусмотрено шесть разъемов SATA. Хотя устройство не сертифицировано по стандарту 80 PLUS, оно разработано с учётом качества и эффективности, предлагая отличное соотношение цены и производительности. Производится блок питания в Китае, что гарантирует соблюдение современных мировых стандартов. Бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный поставщик комплектующих для ПК, и этот блок питания не является исключением, став отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и надежностью.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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