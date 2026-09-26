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Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)

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Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625204
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)
3 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
19х17х12
Вес, г.
600

Описание товара Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)

Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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