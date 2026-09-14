Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W
Блок питания Formula APMM-500BD - это надежное и эффективное устройство мощностью 500 Вт, которое идеально подойдет для сборки мощного компьютера. Этот блок питания отвечает стандарту ATX12V 3.1 и имеет активный PFC, что обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение вашей системы. Одной из особенностей блока питания Formula APMM-500BD является наличие вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает хорошую вентиляцию и охлаждение внутренних компонентов блока питания. Это помогает предотвратить перегрев и обеспечивает бесперебойную работу системы. Блок питания Formula APMM-500BD оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, он имеет разъем для материнской платы 20+4 pin, 4+4-pin разъем для подключения процессора, 6+2-pin и 12+4-pin разъемы для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов. Блок питания Formula APMM-500BD обладает сертификатом 80 PLUS Bronze, что гарантирует его высокую энергоэффективность. Это означает, что блок питания обеспечивает эффективное использование энергии и снижает потребление электроэнергии. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении блока питания к системе. Блок питания Formula APMM-500BD отличается высоким качеством сборки и долгим сроком службы, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Общий вес блока питания составляет 1,5 кг, что делает его компактным и легким для установки в любой корпус. Благодаря своим характеристикам и функционалу, блок питания Formula APMM-500BD станет надежным и эффективным источником питания для вашего компьютера.
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