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Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS)

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Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 5
Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625159
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS)

Блок питания ExeGate представляет собой надежное и мощное решение для вашего ПК. Он характеризуется высокой мощностью в 750 Вт и весом в 0,85 кг, что делает его оптимальным выбором для домашних и офисных систем. Оснащенный одним мощным вентилятором размером 140 мм и активной системой охлаждения, он обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу в любых условиях. Этот блок питания подходит для современных видеокарт благодаря наличию шести разъемов 6+2 pin для их питания. Для подключения к системной плате используется стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора предоставлены два разъема 4+4 pin, что гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат и процессоров. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что облегчает сборку и улучшает управление кабелями внутри корпуса. Восемь разъемов SATA позволят подключить множество накопителей и других компонентов, поддерживая современную конфигурацию вашего ПК. Блок питания ExeGate не имеет сертификата 80 PLUS, но это компенсируется его привлекательной ценой и функциональностью. Изготовленный в Китае, он соответствует высоким стандартам качества бренда ExeGate. Это отличное решение для пользователей, стремящихся создать производительную и стабильную компьютерную систему.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate представляет собой надежное и мощное решение для вашего ПК. Он характеризуется высокой мощностью в 750 Вт и весом в 0,85 кг, что делает его оптимальным выбором для домашних и офисных систем. Оснащенный одним мощным вентилятором размером 140 мм и активной системой охлаждения, он обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу в любых условиях. Этот блок питания подходит для современных видеокарт благодаря наличию шести разъемов 6+2 pin для их питания. Для подключения к системной плате используется стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора предоставлены два разъема 4+4 pin, что гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат и процессоров. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что облегчает сборку и улучшает управление кабелями внутри корпуса. Восемь разъемов SATA позволят подключить множество накопителей и других компонентов, поддерживая современную конфигурацию вашего ПК. Блок питания ExeGate не имеет сертификата 80 PLUS, но это компенсируется его привлекательной ценой и функциональностью. Изготовленный в Китае, он соответствует высоким стандартам качества бренда ExeGate. Это отличное решение для пользователей, стремящихся создать производительную и стабильную компьютерную систему.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
Самовывоз
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Отзывы


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