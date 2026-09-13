Top.Mail.Ru
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 10
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 11
Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 11
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White

Блок питания PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] в черном исполнении обеспечит работу системного блока домашней станции и сможет подавать постоянный ток ко всем ее потребителям. Выполненный в типоразмере ATX модуль демонстрирует общий выход мощности до 550 Вт по всем линиям и имеет сертификат энергоэффективности класса 80+ WHITE. Это говорит о том, что потери энергии на нагрев воздуха при работе БП сравнительно невысоки. Блок питания для домашней или офисной сборки PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] имеет на корпусе черные выходные кабели с коннекторами для подключения потребителей. Ряд кабелей снабжен защитной оплеткой. Модуль поставляется вместе с сетевым шнуром для присоединения к бытовой электросети и предполагает работу при входном напряжении 200-240 В. За счет встроенного 120-миллиметрового кулера происходит отвод выделенного компонентом тепла.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] в черном исполнении обеспечит работу системного блока домашней станции и сможет подавать постоянный ток ко всем ее потребителям. Выполненный в типоразмере ATX модуль демонстрирует общий выход мощности до 550 Вт по всем линиям и имеет сертификат энергоэффективности класса 80+ WHITE. Это говорит о том, что потери энергии на нагрев воздуха при работе БП сравнительно невысоки. Блок питания для домашней или офисной сборки PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] имеет на корпусе черные выходные кабели с коннекторами для подключения потребителей. Ряд кабелей снабжен защитной оплеткой. Модуль поставляется вместе с сетевым шнуром для присоединения к бытовой электросети и предполагает работу при входном напряжении 200-240 В. За счет встроенного 120-миллиметрового кулера происходит отвод выделенного компонентом тепла.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...