Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 550W P3-F550-W1H 80 Plus White
Блок питания PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] в черном исполнении обеспечит работу системного блока домашней станции и сможет подавать постоянный ток ко всем ее потребителям. Выполненный в типоразмере ATX модуль демонстрирует общий выход мощности до 550 Вт по всем линиям и имеет сертификат энергоэффективности класса 80+ WHITE. Это говорит о том, что потери энергии на нагрев воздуха при работе БП сравнительно невысоки. Блок питания для домашней или офисной сборки PCCooler KF550 [P3-F550-W1HWBK0-EU] имеет на корпусе черные выходные кабели с коннекторами для подключения потребителей. Ряд кабелей снабжен защитной оплеткой. Модуль поставляется вместе с сетевым шнуром для присоединения к бытовой электросети и предполагает работу при входном напряжении 200-240 В. За счет встроенного 120-миллиметрового кулера происходит отвод выделенного компонентом тепла.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
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