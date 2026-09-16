Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80 PLUS (R-PF500D-HA0B-WDEU) идеально подходит для сборки стабильной системы, где требуется надежное энергоснабжение без перебоев. Этот компонент обеспечивает совместимость с большинством конфигураций благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, который оптимизирует потребление и снижает нагрузку на сеть. Блок питания для пк с такой конструкцией позволяет запускать требовательные задачи, от повседневного использования до игр, сохраняя баланс между производительностью и расходом ресурсов. Внутри блока установлен 120-миллиметровый вентилятор, который эффективно отводит тепло при минимальном шуме, делая работу системы комфортной даже в небольших помещениях. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует эффективность не ниже 80% на нагрузках от 20% до 100%, что помогает экономить на электричестве без потери мощности. Блок питания 480W в базовых сценариях справляется с нагрузкой, но здесь мощность достигает 500 Вт, с разъемами 20+4 pin для материнской платы, одним 4+4-pin для процессора, двумя 6+2-pin PCI-E для видеокарты, двумя 4-pin Molex и шестью SATA для накопителей и периферии. Длина кабеля к плате 55 см, что упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера такого уровня подойдет энтузиастам и пользователям, собирающим среднебюджетные ПК для работы или развлечений, где важны долговечность и простота подключения. Активный PFC и качественные разъемы минимизируют риски перегрева или нестабильности, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию на протяжении лет. Благодаря этим характеристикам, система остается надежной в длительных сессиях, без лишних затрат на обслуживание.
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