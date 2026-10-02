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Блок питания Ginzzu 700W PC700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ginzzu 700W PC700

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Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 1
Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 2
Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 3
Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 700W PC700 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Ginzzu 700W PC700
2 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Ginzzu 700W PC700

Блок питания Foxline FL500S-80 500W



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 700W PC700




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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Foxline FL500S-80 500W


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ginzzu 700W PC700 - стоимость товара 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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